"МЮ" - "Барселона": онлайн суперматча Лиги Европы

Гранды футбола сражаются за второй по значимости еврокубок

В четверг, 23 февраля, в Лиге Европы пройдет матч, который легко затмит большинство поединков Лиги чемпионов. На "Олд Траффорд" сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Барселона". В первом поединке была зафиксирована боевая ничья — 2:2.

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча "МЮ" — "Барселона" с видеоповторами голов.

Также 23 февраля сыграют два украинских клуба в еврокубках:

Путь в плей-офф

"Барселона" опустилась в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Там каталонцы заняли третье место в группе после "Баварии" и "Интера".

"Манчестер Юнайтед" занял второе место в группе Лиги Европы. По разнице мячей англичане пропустили "Реал Сосьедад".

История встреч

Как пишет УЕФА, клубы хорошо знакомы друг с другом. До этого противостояния "Барселона" шесть раз обыграла "МЮ" при трех поражениях, разница мячей — 24:15 в пользу каталонцев. "Барса" побеждала "МЮ" в финалах Лиги чемпионов 2009 и 2011 годов. При этом "Юнайтед" дважды проходил каталонский клуб в двухматчевых противостояниях при одном подобном успехе у соперника.

В финале ЛЧ-2009 "Барса" победила 2:0 благодаря голам Самюэля Это'О и Месси. В решающем матче 2011 года каталонская команда взяла верх 3:1. У победителей отличились Педро Родригес (дважды) и Давид Вилья, у "МЮ" — Уэйн Руни. В обоих матчах "Барсу" представляли ее сегодняшний капитан Серхио Бускетс и нынешний главный тренер Хави Эрнандес.

"Юнайтед" обыграл "Барсу" в финале Кубка кубков 1991 года в Роттердаме. Бывший форвард каталонцев Марк Хьюз забил два мяча, и "МЮ" выиграл 2:1.

Неделю назад в столице Каталонии была зафиксирована ничья — 2:2.

Кто фаворит

В букмекерских конторах фаворит английский клуб. Вот котировки нескольких компаний.

Пари-Матч: победа "МЮ — 2,20, ничья — 3,50, победа Барселоны" — 3,10.

WilliamHill: победа "МЮ" — 2,25, ничья — 3,40, победа "Барселоны" — 3,10.

SkyBet: победа "МЮ" — 2,10, ничья — 3,50, победа "Барселоны" — 3,00.

Что касается коэффициентов на выход в следующий раунд, то они такие: "МЮ" — 1.68, "Барселона" — 2.38.

Где смотреть

Эксклюзивными трансляторами Лиги Европы на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.