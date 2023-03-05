"Ливерпуль" одержал самую большую победу над "Ман Юнайтед" в истории: видео погрома

"Манчестер Юнайтед" потерпел сокрушительное поражение

В воскресенье, 5 марта, в Ливерпуле состоялся суперматч "Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Накануне манкунианцы выбили "Барселону" из Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23.

Встреча 26-го тура чемпионата Англии состоялась на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 7:0 в пользу "Ливерпуля". Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдцев в Twitter.

В матче болельщики увидели сразу три дубля. По два гола на свой счет записали Коди Гакпо, Дарвин Нуньес и Мохаммед Салах. Еще одно взятие ворот на счету Роберто Фирмино.

Видеообзор матча "Ливерпуль" — "Ман Юнайтед":

К слову, победа "Ливерпуля" над МЮ со счетом 7:0 – самая большая для мерсисайдцев в истории этого противостояния. Кроме того, для манкунианцев это в общей сложности самое большое поражение с 1931 года – тогда команда уступила "Вулверхэмптону" с идентичным счетом.

Напомним, "Ман Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы сыграет против "Бетиса". "Ливерпуль", в свою очередь, потерпел болезненное поражение от "Реала" в Лиге чемпионов. Ответная игра с мадридцами состоится 15 марта.