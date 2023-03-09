"Шахтар" скоро вилетить із Ліги Європи: суперкомп’ютер назвав переможця турніру

Найвищі шанси взяти євротрофей у "Арсеналу"

У четвер, 9 березня, відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію поєдинку "Шахтар" — "Феєнорд".

Нещодавно експерти компанії BettingExpert опублікували розрахунки суперкомп’ютера, який передбачив перемогу лондонського "Арсеналу" у чемпіонаті Англії.

І ось новий прогноз BettingExpert, цього разу на переможця Ліги Європи. І знову тут фаворит "Арсенал". Комп’ютер оцінив шанси лондонського клубу виграти трофей у 22%. Трохи менше у "Манчестер Юнайтед" (20,8%), пише The Sun.

А от в український клуб "залізяка" не вірить. Шанси "Шахтаря" виграти Лігу Європи оцінюються у 1,5%. Гірше лише бельгійський "Юніон" (0,9%) та угорський "Ференцварош" (0,5%).

Щодо конкретного протистояння в 1/8 фіналу, то шанси донецького клубу пройти "Феєнорд" — 27%, вийти до півфіналу – 7,2%, дістатися фіналу – 2,8%.

"Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" провернув трансфер футболіста з Таджикистану Хусрава Тоїрова, який виступає на позиції Михайла Мудрика, проданого у "Челсі".

Раніше футболіст збірної України вперше розповів, як побив росіянина у Туреччині.