"Шахтар" втратив перемогу: відеоогляд матчу з "Феєнордом" у Лізі Європи

Все вирішиться у Роттердамі наступного тижня

У четвер, 9 березня, донецький "Шахтар" провів перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 з роттердамським "Феєнордом".

Зустріч, що проходила у Варшаві на стадіоні "Війська Польського", завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

З перших хвилин гості взяли м’яч під свій контроль та почали планомірно атакувати ворота "Шахтаря". Тиск посилився у другому таймі. Тільки майстерність воротаря Гірників Анатолія Трубіна щоразу рятувала українську команду. Попри тотальну перевагу нідерландців, "Шахтар" забив, але здобути перемогу не зумів. На 79-й хвилині Ярослав Ракицький спиною переправив м’яч у сітку воріт після подачі з кутового. А на 88-й хвилині Есек'єль Бульяуде зрівняв рахунок.

"Шахтар" – "Фейєнорд" – 1:1

Голи: Ракицький (79) – Бульяуде (88)

Попередження: Віффер (70)

"Шахтар": Трубін, Топалов, Ракіцький, Матвієнко, Тейлор, Степаненко, Криськів (Джурасек, 62), Судаков (Петряк, 90), Бондаренко (Назарина, 90), Зубков (Швед, 77), Траоре (Келсі, 62).

"Феєнорд": Велленройтер, Хартман, Ганцко, Гертрейда, Педерсен (Траунер, 57), Шиманьскі (Ділросун, 73), Кекчю, Віффер, Ідріссі (Пайшао, 73), Данило Перейра, Джаханбакш (Бульяуде, 86).

Статистика матчу Шахтар - Феєнорд

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Зазначимо, гра-відповідь між командами відбудеться 16 березня в Роттердамі (Нідерланди). Переможець 2-матчевого протистояння проб’ється до чвертьфіналу турніру. Жеребкування цієї стадії змагань відбудеться 17 березня у Будинку європейського футболу у Ньоні (Швейцарія).

Раніше суперкомп’ютер оцінив шанси "Шахтаря" у Лізі Європи.

Нагадаємо, форвард Гірників Данило Сікан розповів, як побив росіянина в Туреччині.