17 тур чемпіонату України: розклад, результати, відео

Центральним матчем туру буде протистояння "Дніпро-1" — "Динамо"

На вихідних відбудуться матчі 17 туру української Прем’єр-ліги. У центральному поєдинку зійдуться команди, які борються за золоті медалі. "Дніпро-1" приймає "Динамо".

А "Шахтар" після матчу в Лізі Європи з "Феєнордом" зіграє гостьовий поєдинок проти "Кривбасу".

17 тур чемпіонату України

Субота, 11 березня

13:00. "Минай" — "Олександрія"

14.00. "Зоря" — "Львів"

14.00. "Інгулець" — "Металіст"

15:00. "Чорноморець" — "Металіст 1925"

Неділя, 12 березня

13:00. "Дніпро-1" — "Динамо"

13:00. "Верес" — "Ворскла"

14.00. "Кривбас" — "Шахтар"

15:00. "Рух" — "Колос"

Турнірна таблиця

Нагадаємо, форвард "Шахтаря" Данило Сікан розповів, як побив росіянина в Туреччині. Раніше Олександр Усик назвав українського футболіста, який може виграти "Золотий м’яч".