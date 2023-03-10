17 тур чемпіонату України: розклад, результати, відео
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Центральним матчем туру буде протистояння "Дніпро-1" — "Динамо"
На вихідних відбудуться матчі 17 туру української Прем’єр-ліги. У центральному поєдинку зійдуться команди, які борються за золоті медалі. "Дніпро-1" приймає "Динамо".
А "Шахтар" після матчу в Лізі Європи з "Феєнордом" зіграє гостьовий поєдинок проти "Кривбасу".
17 тур чемпіонату України
Субота, 11 березня
13:00. "Минай" — "Олександрія"
14.00. "Зоря" — "Львів"
14.00. "Інгулець" — "Металіст"
15:00. "Чорноморець" — "Металіст 1925"
Неділя, 12 березня
13:00. "Дніпро-1" — "Динамо"
13:00. "Верес" — "Ворскла"
14.00. "Кривбас" — "Шахтар"
15:00. "Рух" — "Колос"
Турнірна таблиця
Нагадаємо, форвард "Шахтаря" Данило Сікан розповів, як побив росіянина в Туреччині. Раніше Олександр Усик назвав українського футболіста, який може виграти "Золотий м’яч".