Зинченко отомстил сопернику во время матча Лиги Европы (видео)

Александр лишил команду оппонентов капитана

В четверг, 9 марта, лондонский "Арсенал", за который выступает украинец Александр Зинченко, сыграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 против "Спортинга".

Встреча, проходившая в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:2. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Во время первого взятия ворот Зинченко завалил центрбека соперников, однако рефери не заметил этого. Лиссабонцы активно пытались отменить гол и даже ввязались в потасовку с украинцем. Капитан "Спортинга" Себастьян Коатес активно спорил с Зинченко, из-за чего обоим рефери выписал по "горчичнику". К слову, из-за перебора карточек Коатес пропустит ответный матч в Лондоне.

Затем произошел еще один странный инцидент. Александр "отомстил" оппоненту, пробив со штрафного прямо тому в голову. Болельщики Канониров даже начали шутить в соцсетях, что Зинченко пробил так специально.

Видеообзор матча "Спортинг" — "Арсенал":

Ранее сообщалось, что "Зина" довел маленького фаната до слез. Напомним, в феврале Александр забил первый гол за "Арсенал" в АПЛ.