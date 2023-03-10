Зінченко помстився супернику під час матчу Ліги Європи (відео)

Олександр позбавив команду опонентів капітана

У четвер, 9 березня, лондонський "Арсенал", за який виступає українець Олександр Зінченко, зіграв перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 проти "Спортінга".

Зустріч, що проходила у Лісабоні, завершилася з рахунком 2:2. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Під час першого взяття воріт Зінченко завалив центрбека суперників, проте рефері цього не помітив. Лісабонці активно намагалися скасувати гол і навіть вплуталися у бійку з українцем. Капітан "Спортінга" Себастьян Коатес активно сперечався із Зінченком, через що обом рефері виписав по "гірчичнику". До речі, через перебір карток Коатес пропустить матч у відповідь у Лондоні.

Потім трапився ще один дивний інцидент. Олександр "помстився" опоненту, пробивши зі штрафного прямо тому в голову. Уболівальники Канонірів навіть почали жартувати у соцмережах, що Зінченко пробив так спеціально.

Відеоогляд матчу "Спортінг" — "Арсенал":

Раніше повідомлялося, що "Зіна" довів маленького фаната до сліз. Нагадаємо, у лютому Олександр забив перший гол за "Арсенал" в АПЛ.