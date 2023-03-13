Сборную россии по футболу допустили к официальным турнирам: где выступят агрессоры

Россияне сыграют в чемпионате Центральной Азии

Российский спорт продолжает постепенное возвращение на международную арену после санкций за военное вторжение на территорию Украине. Недавно к соревнованиям были допущены российских фехтовальщики. Теперь сборная россии по футболу сыграет на официальном турнире.

Как сообщает sports.ru, сборная россии выступит на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

Об этом сообщил пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

"Сборная россии примет участие в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который пройдет с 9 по 21 июня этого года", – сказал Салиев.

Свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан.

Ранее сообщалось, что россия пыталась шантажировать УЕФА переходом в Азиатскую конфедерацию футбола, однако россияне все еще хотят остаться в европейском футболе.

Добавим, россию лишили права на проведение Суперкубка УЕФА-2023.