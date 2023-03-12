Футболисты почтили память погибших болельщиков

В воскресенье, 12 марта, донецкий "Шахтер", который все еще продолжает свой путь в еврокубках, сыграл матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 против "Кривбасса".

Встреча, проходившая в Кривом Роге на стадионе "Горняк", завершилась разгромной победой дончан со счетом 3:0. Об этом сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги.

Примечательно, что футболисты "Кривбасса" вышли на матч с "Шахтером" в футболках в память об ультрас, отдавших жизнь за Украину на войне против российских оккупантов. Криворожский клуб заклеил логотип технического партнера Joma на своей игровой форме наклейкой с надписью "Русне п***а", передает ZoryaLondonsk в Twitter.

Футболка "Кривбасса" на матч с "Шахтером"

Видеообзор матча "Кривбасс" — "Шахтер":

Напомним, клуб приостановил выполнение всех рекламных обязательств перед Joma из-за того, что российский "Зенит" презентовал новую форму от испанской компании. Ранее от сотрудничества с Joma по той же причине отказался ФК "Карпаты". К слову, Украинская ассоциация футбола (УАФ) не собирается отказываться от экипировки Joma по крайней мере до окончания контракта.