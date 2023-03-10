Сборная Украины продолжит сотрудничать с Joma, несмотря на российский след

Украинскую сторону устроило нелепое объяснение испанской компании

Украинская ассоциация футбола (УАФ) не будет расторгать контракт с техническим спонсором – компанией Joma, форму от которой недавно представил российский ФК "Зенит".

Об этом сообщил журналист Сергей Болотников в выпуске KDK на YouTube. Он обвинил испанскую компанию во лжи.

В УАФ ранее заявили, что Joma не имеет отношения к презентации новой игровой формы "Зенита". Якобы российский клуб купил данную форму на открытом рынке, а эксклюзивный принт в виде очертаний Невы был нанесен на амуницию позднее. Журналист проверил последние каталоги футболок от Joma, которые доступны на открытом рынке, и не нашел ничего похожего на новую форму "Зенита". Кроме того, Болотников заявил, что эксклюзивный принт был сделан сразу на фабрике, а не позднее.

Тем не менее журналист считает, что россияне попросту обманули Joma, заказав форму из другой страны. Сейчас испанская компания проводит расследование по этому поводу.

Контракт УАФ с Joma действует еще полтора года.

Напомним, в начале сезона 2022/23 футбольный клуб рамзана кадырова объявил о сотрудничестве с Joma. После презентации формы "Зенита" ФК Карпаты объявил о прекращении сотрудничества с Joma.