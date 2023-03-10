Збірна України продовжить співпрацювати з Joma, попри російський слід

Українську сторону влаштувало безглузде пояснення іспанської компанії

Українська асоціація футболу (УАФ) не розриватиме контракт з технічним спонсором – компанією Joma, форму від якої нещодавно представив російський ФК "Зеніт".

Про це повідомив журналіст Сергій Болотніков у випуску KDK на YouTube. Він звинуватив іспанську компанію у брехні.

В УАФ раніше заявили, що Joma не має відношення до презентації нової ігрової форми "Зеніту". Нібито російський клуб купив цю форму на відкритому ринку, а ексклюзивний принт у вигляді контурів Неви був нанесений на амуніцію пізніше. Журналіст перевірив останні каталоги футболок від Joma, доступних на відкритому ринку, і не знайшов нічого схожого на нову форму "Зеніту". Крім того, Болотніков заявив, що ексклюзивний принт було зроблено одразу на фабриці, а не пізніше.

Журналіст вважає, що росіяни просто обдурили Joma, замовивши форму з іншої країни. Наразі іспанська компанія проводить розслідування з цього приводу.

Контракт УАФ із Joma діє ще півтора року.

Нагадаємо, на початку сезону 2022/23 футбольний клуб рамзана кадирова оголосив про співпрацю з Joma. Після презентації форми "Зеніту" ФК Карпати оголосив про припинення співпраці з Joma.