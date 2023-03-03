"Карпати" відмовилися від роботи з Joma: компанія продовжує робити форму росіянам

Скандал з екіпіруванням Joma набирає обертів

Футбольний клуб "Карпати" змінив постачальника спортивного екіпірування через неоднозначну позицію компанії Joma, яка продовжує співпрацювати з російськими клубами.

Про це повідомила пресслужба львівського клубу в Instagram. Команда розпочала співпрацю з новим технічним партнером Nike.

ФК "Карпати" змінив постачальника спортивної форми та екіпірування всіх клубних команд. Причиною такого рішення стала відсутність чіткої позиції компанії Joma щодо припинення роботи на російському ринку. Протягом кількох місяців клуб вивчав потенційних партнерів і в лютому зупинився на партнерстві з Nike, чия пропозиція виявилася найоптимальнішою. Одним із визначальних критеріїв при виборі технічного партнера став повний вихід компанії Nike з російського ринку.

Директор з маркетингу ФК "Карпати" Юрій Зелик зазначив, що клуб не хоче мати жодних зв’язків із компаніями, які досі працюють на ринку росії.

"Ми плануємо отримати нову форму до початку весняної частини чемпіонату. Позаяк, зміна форми є тривалим процесом, то у березні наші футболісти гратимуть товариські матчі ще у старій формі. Далі заплановане поступове оновлення форми та спортивного екіпірування дитячо-юнацьких команд клубу. ФК "Карпати" не хочуть мати жодного зв'язку з компаніями, які досі працюють ринку країни-терориста", — заявив Зелік.

Нагадаємо, раніше кілька російських клубів представили форму від Joma. Все б нічого, але іспанська компанія є виробником форми для збірної України.