"Карпаты" отказались от работы с Joma: компания продолжает делать форму россиянам

Скандал с экипировкой Joma набирает оборотов

Футбольный клуб "Карпаты" сменил поставщика спортивной экипировки из-за неоднозначной позиции компании Joma, которая продолжает сотрудничать с российскими клубами.

Об этом сообщила пресс-служба львовского клуба в Instagram. Команда начала сотрудничество с новым техническим партнером Nike.

ФК "Карпаты" сменил поставщика спортивной формы и экипировки всех клубных команд. Причиной такого решения стало отсутствие четкой позиции компании Joma относительно прекращения работы на российском рынке. На протяжении нескольких месяцев клуб изучал потенциальных партнеров и в феврале остановился на партнерстве с Nike, чье предложение оказалось самым оптимальным. Одним из определяющих критериев при выборе технического партнера стал полный выход компании Nike из российского рынка.

Директор по маркетингу ФК "Карпаты" Юрий Зелик отметил, что клуб не хочет иметь никаких связей с компаниями, которые до сих пор работают на рынке рф.

"Мы планируем приобрести новую форму к началу весенней части чемпионата. Поскольку смена формы является длительным процессом, то в марте наши футболисты будут играть товарищеские матчи еще в старой форме. Далее запланировано постепенное обновление формы и спортивной экипировки детско-юношеских команд клуба. ФК "Карпаты" не хотят иметь никакой связи с компаниями, которые до сих пор работают на рынке страны-террориста", — заявил Зелик.

Напомним, ранее несколько российских клубов представили форму от Joma. Все бы ничего, но испанская компания является производителем формы для сборной Украины.