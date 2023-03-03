Российский "Зенит" представил форму от компании Joma, работающей со сборной Украины (фото)

Спонсором российской команды является "Газпром"

В пятницу, 3 марта, российский ФК "Зенит" представил новую форму, производителем которой является компания Joma. Данная фирма сотрудничает со сборной Украины по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга в Twitter. Как видно по снимках новой экипировки, техническим спонсором российского клуба является Joma.

"Желание отдать дань уважения родному городу, в этом году отмечающему свой 320-й день рождения, легло в основу идеи новой игровой формы сине-бело-голубых.

Именно поэтому лицевую сторону футболки украшает фрагмент карты Петербурга с извилистыми очертаниями Невы и других водных артерий, а узор с изображением волн на рукавах символизирует Финский залив и Ладожское озеро", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее несколько российских клубов представили форму от Joma. Из-за этого Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в главный офис компании в Испании. В УАФ сообщили, что главный офис компании Joma остановил все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Напомним, украинский футболист выбросил флаг рф в помойку. В россии этим инцидентом заинтересовался Следственный комитет.