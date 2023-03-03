Російський "Зеніт" представив форму від компанії Joma, яка працює зі збірною України (фото)

Спонсором російської команди є "Газпром"

У п’ятницю, 3 березня, російський ФК "Зеніт" презентував нову форму, виробником якої є компанія Joma. Ця фірма співпрацює зі збірною України з футболу.

Про це повідомляє пресслужба команди із Санкт-Петербурга у Twitter. Як видно зі знімків нового екіпірування, технічним спонсором російського клубу є Joma.

"Бажання віддати шану рідному місту, що цього року відзначає свій 320-й день народження, лягло в основу ідеї нової ігрової форми синьо-біло-блакитних.

Саме тому лицьову сторону футболки прикрашає фрагмент карти Петербурга зі звивистими обрисами Неви та інших водних артерій, а візерунок із зображенням хвиль на рукавах символізує Фінську затоку та Ладозьке озеро", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше кілька російських клубів представили форму від Joma. Через це Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до головного офісу компанії в Іспанії. В УАФ повідомили, що головний офіс компанії Joma зупинив усі спонсорські контракти з російськими та білоруськими спортивними командами після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Додамо, український футболіст викинув прапор рф в смітник. У росії цим інцидентом зацікавився Слідчий комітет.