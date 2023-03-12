Футболісти вшанували пам’ять загиблих уболівальників

У неділю, 12 березня, донецький "Шахтар", який все ще продовжує свій шлях у єврокубках, зіграв матч 17 туру чемпіонату України з футболу сезону 2022/23 проти "Кривбасу".

Зустріч, що проходила у Кривому Розі на стадіоні "Гірник", завершилася розгромною перемогою донеччан із рахунком 3:0. Про це повідомляє офіційний сайт Української Прем’єр-ліги.

Примітно, що футболісти "Кривбасу" вийшли на матч із "Шахтарем" у футболках на згадку про ультрас, які віддали життя за Україну на війні проти російських окупантів. Криворізький клуб заклеїв логотип технічного партнера Joma на своїй ігровій формі наклейкою з написом "Русні п***а", передає ZoryaLondonsk у Twitter.

Футболка "Кривбасу" на матч із "Шахтарем"

Відеоогляд матчу "Кривбас" — "Шахтар":

Нагадаємо, клуб призупинив виконання всіх рекламних зобов’язань перед Joma через те, що російський "Зеніт" презентував нову форму від іспанської компанії. Раніше від співпраці з Joma із тієї ж причини відмовився ФК "Карпати". До речі, Українська асоціація футболу (УАФ) не має наміру відмовлятися від екіпірування Joma принаймні до закінчення контракту.