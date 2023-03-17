"Арсенал" Зинченко попрощался с еврокубками, пропустив гол с центра поля (видео)

Команда украинца теперь сосредоточится на АПЛ

В четверг, 16 марта, лондонский "Арсенал", за который выступает защитник сборной Украины Александр Зинченко, провел ответную игру 1/8 финала Лиги Европы против лиссабонского "Спортинга".

Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Арсенал", завершилась со счетом 1:1 в основное время, а в серии пенальти победу отпраздновали португальцы — 3:5 (по пенальти). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Счет в поединке открыл хавбек Канониров Гранит Джака, а во втором тайме "Спортинг" отыгрался благодаря суперголу Педру Гонсалвеша с центра поля. Зинченко отыграл весь матч, но пенальти в серии 11-метровых ударов не бил.

Отметим, первая игра, проходившая в Лиссабоне, завершилась со счетом 2:2. Таким образом, в следующий раунд турнира по сумме двух матчей пробился "Спортинг". "Арсенал" покидает еврокубки. К слову, Зинченко в первой игре отомстил сопернику-грубияну по ходу матча.

видеообзор первого матча 1/8 финала "Спортинг" - "Арсенал"

Ранее сообщалось, что Зинченко попал в состав сборной Украины на матч отбора на чемпионат Европы-2024 против Англии (26 марта).