Украину исключили из заявки на проведение ЧМ-2030 по футболу

В Украине хотели провести несколько матчей ЧМ в 2030 году

Украина больше не представлена в совместной с Испанией и Португалией заявке на проведение чемпионата мира 2030 по футболу. Накануне в сети ходили слухи о подобном решении.

Марокко заменило Украину в совместной заявке с Испанией и Португалией. Об этом сообщил журналист Роб Харрис в Twitter.

По информации источника, Марокко потерпело неудачу с заявкой на ЧМ-2026, ведь стране требовалось еще 16 млрд долларов на новую инфраструктуру, но совместная заявка с Испанией и Португалией сокращает расходы. Кроме того, Марокко географически находится не так далеко от Пиренейского полуострова в отличие от Украины. Правда, ФИФА снизила рейтинг Марокко в последних отчетах из-за неоднозначной ситуации с ЛГБТ в африканской стране.

Таким образом, на право проведения ЧМ-2030 будут поданы три совместные заявки:

Испания, Португалия, Марокко

Египет, Греция, Саудовская Аравия

Уругвай, Аргентина, Чили, Парагвай

Отметим, в сети ходили слухи об исключении Украины из совместной заявки, ведь в нашей стране идет война. Кроме того, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко оказался в коррупционном скандале.

Ранее министр Вадим Гутцайт объяснил, почему Украина подала заявку на проведение ЧМ-2030, не дожидаясь окончания войны.