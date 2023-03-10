Украину хотят исключить из заявки на ЧМ-2030: есть веские причины

Нашу страну планируют заменить на Марокко

Осенью прошлого года Испания и Португалия согласились взять Украину в совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Это был сильный жест, чтобы поддержать нашу страну, которая воюет за свою свободу.

Однако, как сообщает The Athletic, Украину в заявке может заменить Марокко. Издание ссылается на свои источники, которые сомневаются, что Украина сможет быстро восстановить свою экономику и инфраструктуру после войны.

Также существует неопределенность в руководстве Украинского ассоциации футбола, ведь суд отстранил главу УАФ Андрея Павелко от должности.

В Марокко пять раз подавали заявку на проведение чемпионата мира. И теперь страна может заменить Украину. Отмечается, близость между Испанией, Португалией и Марокко. К примеру, в ближайшей точке Испанию и Марокко разделяет всего 12 км. В то же время, как расстояние между Украиной и Испанией около 1600 км.

Выбор хозяина чемпионата мира будет сделан на конгрессе ФИФА в 2024 году.

Напомним, сборная Украины останется без тренера после отборочного матча Евро-2024. В марте наша команда играет с Англией.