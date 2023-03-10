Україну хочуть виключити із заявки на ЧС-2030: є вагомі причини

Нашу країну планують замінити на Марокко

Восени минулого року Іспанія та Португалія погодилися взяти Україну у спільну заявку на проведення чемпіонату світу 2030 року. Це був сильний жест для підтримки нашої країни, яка воює за свою свободу.

Проте, як повідомляє The Athletic, Україну у заявці може замінити Марокко. Видання посилається на свої джерела, які мають сумніви, що Україна зможе швидко відновити свою економіку та інфраструктуру після війни.

Також існує невизначеність у керівництві Української асоціації футболу, адже суд усунув голову УАФ Андрія Павелка з посади.

У Марокко п’ять разів подавали заявку на проведення чемпіонату світу. І тепер країна може замінити Україну. Зазначається, близькість між Іспанією, Португалією та Марокко. Наприклад, у найближчій точці Іспанію та Марокко розділяє лише 12 км. У той же час, як відстань між Україною та Іспанією близько 1600 км.

Вибір господаря чемпіонату світу буде зроблено на конгресі ФІФА у 2024 році.

Нагадаємо, збірна України залишиться без тренера після відбірного матчу Євро-2024. У березні наша команда грає із Англією.