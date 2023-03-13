Суд принял решение об отстранении Павелко: в УАФ опровергают

В организации заявляют, что Павелко продолжает выполнять свои должностные обязанности

В понедельник, 13 марта, появилась информация о том, что Печерский суд принял решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ). Это уже второе подобное отстранение футбольного чиновника от должности.

Об этом сообщил footballhub. Источник также показал копию судебного решения по главе УАФ.

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока отстранения Андрея Павелко от должности президента Общественного союза "Украинская ассоциация футбола". Срок отстранения Андрея Павелко продлен до 13 мая 2023 года. Это определение подлежит немедленному исполнению!" — гласит сообщение.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока отстранения Андрея Павелко

В УАФ заявили, что информация об отстранении от занимаемой должности президента организации Андрея Павелко не соответствует действительности.

"Прокурор вообще не мог инициировать продление отстранения, поскольку предыдущее решение не вступило в силу, а срок отстранения даже не начинался. То есть фактически нечего было продолжать", — отметили в заявлении УАФ.

В УАФ опровергли информацию об отстранении Павелко

Напомним, недавно в сети всплыло видео обыска, который прошел в особняке Павелко в рамках одного из уголовных дел о коррупции в УАФ. В ноябре президента УАФ арестовали, однако он внес залог.