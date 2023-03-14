ЧМ-2026 станет самым большим в истории: ФИФА меняет формат турнира

Матчей станет намного больше

Международная федерация футбола (ФИФА), которая недавно назвала лучших футболистов года, собирается утвердить новый формат чемпионата мира 2026 года, продлив турнир до 104 игр в течение 39 дней.

Решение будет утверждено на заседании Совета ФИФА позже во вторник в столице Руанды Кигали, где боссы мирового футбола собрались на свой ежегодный конгресс. Об этом сообщает theathletic.

В 2026 году на Мундиале впервые сыграют 48 команд. До этого в финальной части чемпионатов мира выступали 32 сборные (начиная с ЧМ-1998). Сначала планировалось, что команды будут поделены на 16 групп по 3 сборные в каждой. Однако у этого формата есть два недостатка: возможная потеря интриги в последнем туре, а также возможность для команд завершить матч тем результатом, который выгоден обоим соперникам.

Поэтому ФИФА внедрит на ЧМ-2026 следующий формат — 12 групп по 4 команд. В плей-офф выйдут первые 2 команды каждой группы и 8 лучших команд среди занявших третье место. Таким образом, организаторы хотят провести 104 матча за 39 дней. К примеру, на ЧМ-2022 было сыграно 64 игры за 28 дней. Чемпионат мира-2026 состоится в США, Мексике и Канаде.

Напомним, "Шахтер" проиграл дело против ФИФА. Ранее украинский клуб назвал международную организацию пророссийской.