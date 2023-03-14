ЧС-2026 стане найбільшим в історії: ФІФА змінює формат турніру

Матчів стане набагато більше

Міжнародна федерація футболу (ФІФА), яка нещодавно назвала найкращих футболістів року, збирається затвердити новий формат чемпіонату світу 2026 року, продовживши турнір до 104 ігор протягом 39 днів.

Рішення буде затверджено на засіданні Ради ФІФА у вівторок у столиці Руанди Кігалі, де боси світового футболу зібралися на свій щорічний конгрес. Про це повідомляє theathletic.

У 2026 році на Мундіалі вперше зіграють 48 команд. До цього у фінальній частині чемпіонатів світу виступали 32 збірні (починаючи з ЧС-1998). Спочатку планувалося, що команди будуть поділені на 16 груп по 3 збірні у кожній. Однак цей формат має два недоліки: можлива втрата інтриги в останньому турі, а також можливість для команд завершити матч тим результатом, який вигідний обом суперникам.

Тому ФІФА впровадить на ЧС-2026 наступний формат – 12 груп по 4 команд. У плей-офф вийдуть перші 2 команди кожної групи та 8 найкращих команд серед тих, що посіли третє місце. Таким чином, організатори хочуть провести 104 матчі за 39 днів. Наприклад, на ЧС-2022 було зіграно 64 ігри за 28 днів. Чемпіонат світу-2026 відбудеться у США, Мексиці та Канаді.

Нагадаємо, "Шахтар" програв справу проти ФІФА.

Раніше український клуб назвав міжнародну організацію проросійською.