Верим в ВСУ! Министр объяснил заявку Украины на ЧМ-2030

В Украине не сомневаются в наших защитниках

В среду, 5 октября, украинские власти объяснили совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу-2030 верой в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

С соответствующим заявлением на своей странице в Facebook выступил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Чиновник также поблагодарил Федерацию футбола Португалии и Королевскую федерацию футбола Испании за поддержку. Кроме того, он отметил, что украинцы уже показали на Евро-2012 и финале Лиги Чемпионов, что могут организовать турниры самого высокого уровня.

"Мы точно победим и отстроим нашу страну. Мы достойны принимать главный спортивный турнир. На наших "Донбасс Арене", "Металлисте", "Олимпийском" "Арене Львов". Сложно представить событие более символично, чем праздник футбола в свободной стране, стране-защитнице демократии, свободы и мирного будущего всего мира", — заявил Гутцайт.

Вадим Гутцайт объяснил заявку Украины на проведение ЧМ-2030

Напомним, 4 октября, в СМИ появилась информация о том, что Украина будет претендовать на проведение футбольного Мундиаля. Во вторник данное решение поддержала Испания, а на следующий день и Португалия. В рф подвергли критике заявку Киева на проведение соревнований такого уровня.