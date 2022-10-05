Віримо у ЗСУ! Міністр пояснив заявку України на ЧС-2030

В Україні не сумніваються у наших захисниках

У середу, 5 жовтня, українська влада пояснила спільну заявку з Іспанією та Португалією на проведення чемпіонату світу з футболу-2030 вірою у Збройні сили України (ЗСУ).

З відповідною заявою на своїй сторінці у Facebook виступив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. Чиновник також подякував Федерації футболу Португалії та Королівській федерації футболу Іспанії за підтримку. Крім того, він зазначив, що українці вже показали на Євро-2012 та фіналі Ліги Чемпіонів, що можуть організувати турніри найвищого рівня.

"Ми точно переможемо і відбудуємо нашу країну. Ми точно гідні приймати головний спортивний турнір. На наших "Донбас Арені", "Металісті", "Олімпійському", "Арені Львів". Складно уявити подію символічнішу, аніж свято футболу у вільній країні, країні-захисниці демократії, свободи та мирного майбутнього всього світу", — заявив Гутцайт.

Вадим Гутцайт пояснив заявку України на проведення ЧС-2030

Нагадаємо, 4 жовтня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Україна претендуватиме на проведення футбольного Мундіалю. У вівторок це рішення підтримала Іспанія, а наступного дня і Португалія. У росії розкритикували заявку Києва на проведення змагань такого рівня.