Україну виключили із заявки на проведення ЧС-2030 з футболу

В Україні хотіли провести кілька матчів ЧС у 2030 році

Україна більше не представлена у спільній з Іспанією та Португалією заявці на проведення чемпіонату світу 2030 року з футболу. Напередодні в мережі ходили чутки про подібне рішення.

Марокко замінило Україну у спільній заявці з Іспанією та Португалією. Про це повідомив журналіст Роб Харріс у Twitter.

За інформацією джерела, Марокко зазнало невдачі із заявкою на ЧС-2026, адже країні потрібно було ще 16 млрд доларів на нову інфраструктуру, але спільна заявка з Іспанією та Португалією скорочує витрати. Крім того, Марокко географічно знаходиться не так далеко від Піренейського півострова, на відміну від України. Щоправда, ФІФА знизила рейтинг Марокко в останніх звітах через неоднозначну ситуацію з ЛГБТ в африканській країні.

Таким чином, на право проведення ЧС-2030 буде подано три спільні заявки:

Іспанія, Португалія, Марокко

Єгипет, Греція, Саудівська Аравія

Уругвай, Аргентина, Чилі, Парагвай

Зазначимо, у мережі ходили чутки про вилучення України зі спільної заявки, адже в нашій країні триває війна. Крім того, президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко опинився у корупційному скандалі.

Раніше міністр Вадим Гутцайт пояснив, чому Україна подала заявку на проведення ЧС-2030, не чекаючи на закінчення війни.