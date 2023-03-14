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Україну виключили із заявки на проведення ЧС-2030 з футболу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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У жовтні 2022 року Україна приєдналася до заявки Іспанії та Португалії Новина оновлена 14 березня 2023, 20:35
У жовтні 2022 року Україна приєдналася до заявки Іспанії та Португалії. Фото Українська асоціація футболу (УАФ)

В Україні хотіли провести кілька матчів ЧС у 2030 році

Україна більше не представлена у спільній з Іспанією та Португалією заявці на проведення чемпіонату світу 2030 року з футболу. Напередодні в мережі ходили чутки про подібне рішення.

Марокко замінило Україну у спільній заявці з Іспанією та Португалією. Про це повідомив журналіст Роб Харріс у Twitter.

За інформацією джерела, Марокко зазнало невдачі із заявкою на ЧС-2026, адже країні потрібно було ще 16 млрд доларів на нову інфраструктуру, але спільна заявка з Іспанією та Португалією скорочує витрати. Крім того, Марокко географічно знаходиться не так далеко від Піренейського півострова, на відміну від України. Щоправда, ФІФА знизила рейтинг Марокко в останніх звітах через неоднозначну ситуацію з ЛГБТ в африканській країні.

Таким чином, на право проведення ЧС-2030 буде подано три спільні заявки:

  • Іспанія, Португалія, Марокко
  • Єгипет, Греція, Саудівська Аравія
  • Уругвай, Аргентина, Чилі, Парагвай

Зазначимо, у мережі ходили чутки про вилучення України зі спільної заявки, адже в нашій країні триває війна. Крім того, президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко опинився у корупційному скандалі.

Раніше міністр Вадим Гутцайт пояснив, чому Україна подала заявку на проведення ЧС-2030, не чекаючи на закінчення війни.

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#Футбол #ЧС-2030