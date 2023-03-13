Суд ухвалив рішення про усунення Павелка: в УАФ спростовують

В організації заявляють, що Павелко продовжує виконувати свої посадові обов'язки

У понеділок, 13 березня, з’явилася інформація про те, що Печерський суд ухвалив рішення щодо усунення Андрія Павелка з посади президента Української асоціації футболу (УАФ). Це вже друге подібне усунення футбольного чиновника з посади.

Про це повідомив footballhub. Джерело також показало копію судового рішення щодо голови УАФ.

"Суд задовольнив клопотання прокурора про продовження строку відсторонення Андрія Павелка від посади президента Громадської спілки "Українська асоціація футболу". Термін відсторонення Андрія Павелка подовжено до 13-го травня 2023-го року. Ця ухвала підлягає негайному виконанню!" — йдеться у повідомленні.

Суд задовольнив клопотання прокурора щодо продовження терміну усунення Андрія Павелка

В УАФ заявили, що інформація про усунення з посади президента організації Андрія Павелка не відповідає дійсності.

"Прокурор взагалі не міг ініціювати продовження усунення, оскільки попереднє рішення не набуло чинності, а термін усунення навіть не розпочинався. Тобто фактично не було чого продовжувати", — йдеться в заяві УАФ.

В УАФ спростували інформацію про усунення Павелка

Нагадаємо, нещодавно в мережі спливло відео обшуку, яке пройшло в особняку Павелка в рамках однієї з кримінальних справ про корупцію в УАФ. У листопаді президента УАФ заарештували, але він уникнув арешту, виплативши заставу.