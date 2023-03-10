Дружина влаштувала кордебалет: що сталося з Ігорем Бєлановим у Німеччині

Легендарний футболіст не зміг стати основним гравцем "Боруссії"

Відомий ізраїльський агент Яків Гершензон розповів, чому у володаря "Золотого м’яча" 1986 року Ігоря Бєланова не склалася кар’єра в "Боруссії" з Менхенгладбаху. Раніше стала відома зарплата Бєланова в УАФ.

"Контракт йому зробили непоганий — все-таки володар "Золотого м’яча". На жаль, йому не вдалося показати себе у всій красі. Інший менталітет, умови, життя — звичайно, йому непросто було перебудуватися. Гравцем Бєланов був дуже сильним — не гіршим за місцевих.

Мені здається, йому не вистачило терпіння, вдачі, щоб утриматися там. Та й обставини склалися так, що довелося виїхати. Дружина влаштувала кордебалет (жінку Бєланова звинуватили у крадіжці речей у магазині. — прим. ред.). Ігор усе заперечував, казав, що до неї причепилися, бо вона дружина Бєланова. Все може бути", — цитує Гершензона "Чемпіонат".

Раніше Олександр Усик назвав українського футболіста, який може виграти "Золотий м’яч". Нагадаємо, збірна України залишиться без тренера після відбірного матчу Євро-2024. У березні наша команда грає із Англією.