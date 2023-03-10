Жена устроила кордебалет: что случилось с Игорем Белановым в Германии

Легендарный футболист не смог стать основным игроком "Боруссии"

Известный израильский агент Яков Гершензон рассказал, почему у обладателя "Золотого мяча" 1986 года Игоря Беланова не сложилась карьера в "Боруссии" из Менхенгладбаха. Ранее стала известна зарплата Беланова в УАФ.

"Контракт ему сделали неплохой — все-таки обладатель "Золотого мяча". К сожалению, у него не получилось показать себя во всей красе. Другой менталитет, условия, жизнь — конечно, ему непросто было перестроиться. Игроком Беланов был очень сильным — не хуже местных.

Мне кажется, ему не хватило терпения, характера, чтобы удержаться там. Ну и обстоятельства сложились так, что пришлось уехать. Жена устроила кордебалет (супругу Беланова обвинили в краже вещей в магазине. — прим. ред.). Игорь все отрицал, говорил, что к ней прицепились, потому что она жена Беланова. Все может быть", — цитирует Гершензона "Чемпионат".

Ранее Александр Усик назвал украинского футболиста, который может выиграть "Золотой мяч". Напомним, сборная Украины останется без тренера после отборочного матча Евро-2024. В марте наша команда играет с Англией.