"Вийшли приречені": Маркевич розніс збірну України за гру з Англією

Футбольний фахівець не побачив характеру у грі українських гравців

Збірна України вийшла на матч відбору Євро-2024 проти Англії приреченою. Зустріч завершилася перемогою англійців із рахунком 2:0.

Такою думкою поділився з espreso.tv колишній головний тренер національної команди Мирон Маркевич. Фахівець не побачив у очах наших футболістів бажання битися за кожен м’яч. Крім того, Мирон Богданович зазначив відсутність боротьби на футбольному полі, на що вказує лише одна жовта картка у поєдинку.

"Одразу по очах видно, коли футболісти виходять на поле, що вони сьогодні боротимуться за кожен м’яч. А тут навіть по телевізору дивишся — вони всі приречені. Жодної боротьби, одна картка за гру, одна! Де таке є у футболі? Програйте, але щоб усі побиті пішли з поля… Це просто нереально на такому стадіоні, проти такої команди й за такої підтримки, якою вони мали… На фронті маса вболівальників воює, ультрас "Дніпра", "Металіста", я з ними на зв’язку. Знаю, що вони всі дивилися матч, незважаючи ні на що", — заявив Маркевич.

Нагадаємо, наступного разу головна команда країни збереться влітку 2023 року. На цей час у нашій групі лідирує команда Англії. З результатами та відеооглядами матчів другого туру відбору ЧЄ-2024 можна ознайомитись у нас на сайті.