Футболіста збірної ледь не прибило воротами: страшний момент потрапив на відео

Ворота впали на ногу голкіперу

Воротар англійського "Чарльтона" та збірної Гани Джозеф Воллакотт травмувався в результаті падіння воріт під час тренування національної команди. До речі, ганська команда провалилася на ЧС-2022 і не вийшла з групи у плей-офф.

Про це повідомляє besoccer. Жахливий момент із кіпером стався під час тренувального матчу на стадіоні "Баба Яра" в Кумасі.

За інформацією джерела, Воллакотт отримав забій м’яких тканин великого пальця правої ноги, він був негайно оглянутий медичною бригадою й отримав першу допомогу.

Збірна Гани зараз веде боротьбу за попадання на Кубок африканських націй-2023. Після трьох турів ганці впевнено лідирують у групі Е, випереджаючи Анголу, Центральноафриканську Республіку та Мадагаскар. КАН-2023 відбудеться у січні-лютому 2024 року у Кот-д’Івуарі.

Воллакотт народився в Англії й всю свою кар’єру провів у Великій Британії. З 2022 року кіпер виступає в англійському "Чарльтоні". На цей час цей клуб виступає у першій лізі Англії (третій за силою дивізіон в асоціації).

Раніше повідомлялося, що у футболі з липня 2023 року трохи зміняться правила. Зі списком змін можна ознайомитися на нашому сайті. Додамо, одне нове правило пов’язане зі скандальним голом у фіналі ЧС-2022.