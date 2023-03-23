Зрадник Тимощук вирішив судитися з Україною в міжнародному суді

Колишній футболіст та тренер хоче повернути всі свої регалії в Україні

Тренер "Зеніту" Анатолій Тимощук, проти якого ввів санкції президент України Володимир Зеленський, вирішив судитися з Українською асоціацією футболу (УАФ), щоб повернутися в історію українського футболу (відновити свої досягнення та титули).

Ексфутболіст вже звернувся з позовом до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS). Про це повідомив спортивний журналіст Ігор Бурбас на своєму telegram-каналі. Він зазначив, що кожній зі сторін справа коштуватиме орієнтовно в 100 тисяч євро. Представлятиме інтереси Тимощука у Швейцарії болгарин Георгі Градєв, який не вперше співпрацює із "Зенітом".

"Відповідачем у справі є УАФ, яка через продовження співпраці Тимощука з країною-агресором ще рік тому позбавила його усіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних. Розгляд справи для кожної зі сторін з урахуванням всіх процесуальних етапів обійдеться орієнтовно у 100 тис. євро. Кошти, які краще було б спрямувати на розвиток футболу", — написав Бурбас.

До речі, Тимощук раніше програв апеляції в усіх інстанціях в Україні та був посланий УАФ у CAS.

У березні минулого року пройшла інформація про те, що Тимощук може бути пов’язаний з ФСБ рф.