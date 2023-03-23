Предатель Тимощук решил судиться с Украиной в международном суде

Бывший футболист и тренер хочет вернуть все свои регалии в Украине

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук, против которого ввел санкции президент Украины Владимир Зеленский, решил судиться с Украинской ассоциацией футбола (УАФ), чтобы вернуться в историю украинского футбола (восстановить свои достижения и титулы).

Экс-футболист уже обратился с иском в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас на своем telegram-канале. Он отметил, что каждой из сторон дело обойдется ориентировочно в 100 тысяч евро. Представлять интересы Тимощука в Швейцарии будет болгарин Георги Градев, который не в первый раз сотрудничает с "Зенитом".

"Ответчиком по делу является УАФ, которая из-за продолжения сотрудничества Тимощука со страной-агрессором еще год назад лишила его всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно изъяла из официального реестра сборных. Рассмотрение дела каждой из сторон с учетом всех процессуальных этапов обойдется ориентировочно в 100 тыс. евро. Средства, которые лучше было бы направить на развитие футбола", — написал Бурбас.

К слову, Тимощук ранее проиграл апелляции во всех инстанциях в Украине и был послан УАФ в CAS.

В марте прошлого года прошел слух о том, что Тимощук может быть связан с ФСБ рф.