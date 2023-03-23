Новый рекорд в футболе! В Чили вратарь забил гол с огромного расстояния (видео)

Футболист забил гол со 101 метра

Аргентинский голкипер чилийского клуба "Кобресаль" Леандро Рекена отметился невероятным голом, отправив мяч в сетку противоположных ворот из своей вратарской площади. Недавно в первенстве Аргентины футболист поразил ворота соперников ударом с лета и в касание с центра поля.

Об рекордном взятии ворот сообщает TNT Sports Chile в Twitter. По информации источника, гол был забит со 101 метра, что является новым рекордом в футболе. Клуб после матча отправил заявку на рекорд Гиннесса.

На 77-й минуте игры чемпионата Чили с "Коло-Коло" при счете 2:0 в пользу "Кобресаля" Рекен выбил мяч из своей вратарской площадки в сторону ворот соперников. Мяч ударился об газон на чужой половине поля и перепрыгнул вратаря гостей Браяна Кортеса, после чего закатился в ворота. Кобресаль в итоге победил со счетом 3:1, а Рекена вскоре официально станет автором рекордного гола.

Видеообзор матча "Кобресаль" - "Коло-Коло":

Напомним, самой дальней дистанцией, с которой до этого забивали гол в официальных играх, было расстояние в 96,01 метра. В тот раз отличился голкипер "Ньюпорта" Том Кинг.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" Александра Зинченко покинул еврокубки, пропустив нелепый гол с центра поля.

Напомним, футболист во Вьетнаме получил травму, празднуя гол в стиле Криштиану Роналду.