В Мексике футболист "помочился" на ворота соперников (видео)

Игрока "наградили" желтой карточкой за неспортивное поведение

На днях "Америка" в мексиканском "Класико" уверенно обыграла "Чивас" из Гвадалахары со счетом 4:2. После четвертого гола форвард гостей Энри Мартин повторил знаменитое празднование легендарного Куаутемока Бланко. Ранее украинец Александр Зинченко отпраздновал гол "Арсенала" вместе с болельщиками.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале TUDN México. Нападающий уже извинился за свое поведение.

Энри после забитого гола влетел в сетку ворот, отпраздновал с партнерами, а затем имитировал мочеиспускание собаки на ворота соперников. Таким образом, Мартин повторил знаменитое празднование в исполнении Бланко.

Видеообзор матча "Чивас" — "Америка":

Мартин впоследствии выступил с извинениями, в отличие от Бланко.

"Я позволил себе увлечься эйфорией и отпраздновал гол, как мой кумир Куаутемок. Приношу извинения всем, кто обиделся, я этого не хотел", — заявил форвард в соцсетях.

Ранее сообщалось, что футболист заработал глупейший пенальти в чемпионате Аргентины.

Напомним, Евгений Коноплянка жестко подколол футболистов "Шахтера" в сборной Украины.