У Мексиці футболіст "помочився" на ворота суперників (відео)

Гравця "нагородили" жовтою карткою за неспортивну поведінку

Днями "Америка" у мексиканському "Класіко" впевнено обіграла "Чівас" із Гвадалахари з рахунком 4:2. Після четвертого голу форвард гостей Енрі Мартін повторив знамените святкування легендарного Куаутемока Бланко. Раніше українець Олександр Зінченко відсвяткував гол "Арсеналу" разом із уболівальниками.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі TUDN México. Нападник вже вибачився за свою поведінку.

Енрі після забитого гола влетів у сітку воріт, відсвяткував із партнерами, а потім імітував сечовипускання собаки на ворота суперників. Таким чином Мартін повторив знамените святкування у виконанні Бланко.

Відеоогляд матчу "Чівас" — "Америка":

Мартін згодом вибачився, на відміну від Бланко.

"Я дозволив собі захопитися ейфорією і відсвяткував гол, як мій кумир Куаутемок. Прошу вибачення у всіх, кого образив, я цього не хотів ", — заявив форвард у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що футболіст заробив найдурніший пенальті в чемпіонаті Аргентини.

Нагадаємо, Євген Коноплянка жорстко підколов футболістів "Шахтаря" у збірній України.