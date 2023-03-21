У Мексиці футболіст "помочився" на ворота суперників (відео)
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Гравця "нагородили" жовтою карткою за неспортивну поведінку
Днями "Америка" у мексиканському "Класіко" впевнено обіграла "Чівас" із Гвадалахари з рахунком 4:2. Після четвертого голу форвард гостей Енрі Мартін повторив знамените святкування легендарного Куаутемока Бланко. Раніше українець Олександр Зінченко відсвяткував гол "Арсеналу" разом із уболівальниками.
Відповідне відео доступне на YouTube-каналі TUDN México. Нападник вже вибачився за свою поведінку.
Енрі після забитого гола влетів у сітку воріт, відсвяткував із партнерами, а потім імітував сечовипускання собаки на ворота суперників. Таким чином Мартін повторив знамените святкування у виконанні Бланко.
Відеоогляд матчу "Чівас" — "Америка":
Мартін згодом вибачився, на відміну від Бланко.
"Я дозволив собі захопитися ейфорією і відсвяткував гол, як мій кумир Куаутемок. Прошу вибачення у всіх, кого образив, я цього не хотів ", — заявив форвард у соцмережах.
Раніше повідомлялося, що футболіст заробив найдурніший пенальті в чемпіонаті Аргентини.
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