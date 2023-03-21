В Аргентині футболіст "заробив" найдурніший пенальті в історії футболу (відео)

Гравець поплатився за помилку

У чемпіонаті Аргентини футболіст заробив безглуздий пенальті. Напередодні український воротар відбив два пенальті протягом кількох хвилин.

Незвичайний момент стався у матчі 10-го туру аргентинської Прімери "Індепендьєнте" — "Колон", передає офіційний YouTube-канал ліги. Футболіст гостей Паоло Гольц хотів ввести м’яч у гру ударом від воріт, проте не врахував те, що воротар уже віддав йому пас.

За рахунку 1:1 кіпер "Колона" відпасував Гольцу, але досвідчений 37-річний захисник несподівано взяв м’яч у руки й поніс його на край воротарського майданчика, щоб ввести м’яч у гру повторно. Арбітр за допомогою VAR розцінив це як гру рукою у своєму карному майданчику та призначив пенальті у ворота гостей. Неоднозначна ситуація викликала палкі суперечки на полі, внаслідок яких тренер "Колона" Нестор Горосіто отримав червону картку. Господарі реалізували 11-метровий, однак утримати перемогу не зуміли – 2:2.

Відеоогляд матчу "Індепендьєнте" — "Колон":

Раніше повідомлялося про шикарний виступ українця Віктора Циганкова в Ла Лізі, який у матчі з "Райо Вальєкано" оформив дубль. Раніше вінгер збірної України видав суперматч проти "Альмерії".