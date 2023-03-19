Український футболіст встановив історичне досягнення: трибуни влаштували йому овації (відео)

Віктор Циганков блискуче виступає в Іспанії

Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков, який перебрався до Ла Ліги з київського "Динамо", забив два голи у матчі 18-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2022/23 проти "Райо Вальєкано" (2:2).

Після гри фанати "Жирони" оваціями зустрічали українця, а також охоче брали автографи. Відповідні відео доступні у Twitter. Циганков став першим українським футболістом, який зумів забити два голи у матчі Прімери.

Після гри Віктор підійшов до трибун, де були вболівальники з українськими прапорами. У цей момент інші фанати "Жирони" почали аплодувати українцю та співати "Viva Циганков!".

На виході зі стадіону вболівальники чекали на Циганкова, щоб взяти автограф у героя матчу.

Відеоогляд матчу "Райо Вальєкано" — "Жирона":

Цей результат дозволив "Жироні" зберегти за собою 12-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Від зони вильоту клуб Циганкова відокремлює 5 очок.

Раніше Циганков видав суперматч проти "Альмерії" у Прімері. Напередодні вінгер збірної України відзначився результативною передачею у матчі проти "Атлетіка" Більбао (3:2). Віктор віддав асист уже на 4-й хвилині матчу.