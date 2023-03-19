Украинский футболист установил историческое достижение: трибуны устроили ему овации (видео)

Виктор Цыганков блестяще выступает в Испании

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков, который перебрался в Ла Лигу из киевского "Динамо", забил два гола в матче 18-го тура чемпионата Испании сезона 2022/23 против "Райо Вальекано" (2:2).

После игры фанаты "Жироны" овациями встречали украинца, а также охотно брали у него автографы. Соответствующие видео доступны в Twitter. Цыганков стал первым украинским футболистом, который сумел забить два гола в матче Примеры.

После игры Виктор подошел к трибунам, где находились болельщики с украинскими флагами. В этот момент другие фанаты "Жироны" начали аплодировать украинцу и петь "Viva Цыганков!".

На выходе из стадиона болельщики поджидали Цыганкова, чтобы взять автограф у героя матча.

Видеообзор матча "Райо Вальекано" — "Жирона":

Этот результат позволил "Жироне" сохранить за собой 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. От зоны вылета клуб Цыганкова отделяет 5 очков.

Ранее Цыганков выдал суперматч против "Альмерии" в Примере. Накануне вингер сборной Украины отметился результативной передачей в матче против "Атлетика" Бильбао (3:2). Виктор отдал ассист уже на 4-й минуте матча.