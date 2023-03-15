Футболист сборной Украины будет выступать за Молдову: он объяснил свой поступок

Владислав Бабогло сыграл семь поединков за украинскую молодежку

Защитник "Александрии" Владислав Бабогло получил дебютный вызов в сборную Молдовы. 24-летний центрбек попал в список футболистов, которые будут готовиться к стартовым матчам квалификации Евро-2024 против Чехии и Фарерских островов. Ранее сборная Украины назвала состав на матч с Англией.

Как пишет "Трибуна", Владислав Бабогло родился в Молдове в селе Копчак, но футболом начал заниматься в Одессе. Выступал за молодежную сборную Украины U-21, на его счету семь матчей и один гол.

Тем не менее, Федерация футбола Молдовы получила разрешение от ФИФА для вызова игрока в национальную команду.

"Ко мне обратился тренерский штаб сборной с предложением сыграть за Молдову. Я поговорил со своей семьей, со своими родственниками и решил принять это приглашение. Я поговорил с главным тренером Сергеем Клещенко, и мы прекрасно поняли друг друга.

Молдова мне не чужда. Я здесь родился, у меня много родственников. До войны в Украине я довольно часто приезжал в Молдову, в родное село Копчак", – объяснил свое решение Бабогло.

Ранее мы писали, что после матча с Англией сборная Украины снова останется без тренера. К слову, назначение Ротаня вызвало волну критики, ведь на него "повесили" сразу три команды.