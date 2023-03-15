Футболіст збірної України виступатиме за Молдову: він пояснив свій вчинок

Владислав Бабогло зіграв сім поєдинків за українську молодіжку

Захисник "Олександрії" Владислав Бабогло отримав дебютний виклик до збірної Молдови. 24-річний центрбек потрапив до списку футболістів, які готуватимуться до стартових матчів кваліфікації Євро-2024 проти Чехії та Фарерських островів. Раніше збірна України назвала склад на матч із Англією.

Як пише "Трибуна", Владислав Бабогло народився у Молдові у селі Копчак, але футболом почав займатися в Одесі. Виступав за молодіжну збірну України U-21, на його рахунку сім матчів та один гол.

Тим не менш, Федерація футболу Молдови отримала дозвіл від ФІФА для виклику гравця до національної команди.

"До мене звернувся тренерський штаб збірної з пропозицією зіграти за Молдову. Я поговорив зі своєю родиною, зі своїми родичами і вирішив прийняти це запрошення. Я поговорив із головним тренером Сергієм Клещенком, і ми чудово зрозуміли один одного.

Молдова мені не чужа. Я тут народився, маю багато родичів. До війни в Україні я досить часто приїжджав до Молдови, до рідного села Копчак", – пояснив своє рішення Бабогло.

Раніше ми писали, що після матчу з Англією збірна України знову залишиться без тренера. До речі, призначення Ротаня викликало хвилю критики, адже на нього "повісили" одразу три команди.