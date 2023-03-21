В Аргентине футболист "заработал" самый глупый пенальти в истории футбола (видео)

Игрок поплатился за оплошность

В чемпионате Аргентины футболист заработал нелепый пенальти. Накануне украинский вратарь отразил два пенальти в течение нескольких минут.

Необычный момент произошел в матче 10-го тура аргентинской Примеры "Индепендьенте" — "Колон", передает официальный YouTube-канал лиги. Футболист гостей Паоло Гольц хотел ввести мяч в игру ударом от ворот, однако не учел то, что вратарь уже отдал ему пас.

При счете 1:1 кипер "Колона" отпасовал Гольцу, но опытнейший 37-летний защитник неожиданно взял мяч в руки и понес его на край вратарской, чтобы ввести мяч в игру повторно. Арбитр с помощью VAR расценил это как игру рукой в своей штрафной и назначил пенальти в ворота гостей. Неоднозначная ситуация вызвала жаркие споры на поле, в результате которых тренер "Колона" Нестор Горосито получил красную карточку. Хозяева реализовали 11-метровый, однако удержать победу не сумели — 2:2.

Видеообзор матча "Индепендьенте" — "Колон":

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