"Навчилися сімочку ковтати": Коноплянка жорстко висміяв футболістів "Шахтаря" у збірній України (відео)

Такі жарти, як правило, тільки шкодять команді

Вінгер "Краковії" та збірної України Євген Коноплянка, який повернувся до національної команди після призначення Руслана Ротаня, зустрівся з гравцями "Шахтаря" Анатолієм Трубіним, Георгієм Судаковим та Артемом Бондаренком у розташуванні національної команди.

Відповідне відео є на офіційному YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ). Євгеній підійшов до групи Гірників і пожартував з недавнього погрому "Шахтаря" в Лізі Європи від Феєнорда (1:7).

"Ну слухайте, ну йо-ма-йо. На трьох 24 роки. Спостерігаю за вами, бачу, що навчилися сімочку ковтати", — сказав Коноплянка гравцям "Шахтаря".

Нагадаємо, вже 26 березня збірна України матчем з Англією стартує у відборі на чемпіонат Європи-2024. Ротань оголосив склад на цей поєдинок, англійці також поділилися заявкою на гру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій годині дивитися гру Англія — Україна в прямому ефірі в Україні.

Додамо, що головна команда країни продовжила співпрацювати з іспанською компанією Joma, попри те, що російські клуби грають у формі цієї фірми.