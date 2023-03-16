"Шахтар" принижений у Європі: "Феєнорд" забив Гірникам сім голів (відео)

У ворота донеччан залітало все

У четвер, 16 березня, "Феєнорд" та "Шахтар" провели матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23.

Зустріч, що проходила у Роттердамі (Нідерланди) на стадіоні "Де Кейп", завершилася з рахунком 7:1 на користь "Феєнорда". Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

З перших секунд нідерландці активно пресингували Гірників, що вилилося в безліч помилок донеччан у центрі поля, а помилки призвели до пропущених м’ячів. У першому таймі господарі тричі прошивали Трубіна — забивали Сантьяго Хіменес та Оркун Кекчю, який оформив дубль.

У другому таймі тривало шоу однієї команди — Уссама Ідріссі оформив дубль, а Аліреза Джаханбахш та Даніло Перейра забили по голу. Під завісу зустрічі Кевін Келсі забив гол престижу.

"Феєнорд" — "Шахтар" — 7:1.

Голи: Хіменес, 9, Кекчю, 24, 38, пен, Ідріссі, 49, 60, Джаханбахш, 65, Даніло, 67 — Келсі, 87.

Попередження: Бондаренко, 20, Судаков, 81.

"Феєнорд": Велленройтер — Гертрейда, Траунер, Ганцко, Лопес (Расмуссен, 57) — Віффер, Шиманські (Бульяуде, 57), Кекчю — Джаханбахш, Хіменес (Даніло, 57), Ідріссі (Пайшао, 62).

"Шахтар": Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко (Назарина, 64), Судаков — Зубков, Криськів (ДЖурасек, 46), Бондаренко (Келсі, 64) — Траоре (Сікан, 54).

Статистика матчу Феєнорд - Шахтар

Зазначимо, перша гра, що проходила у Польщі, завершилася нічиєю 1:1. Таким чином, до чвертьфіналу Ліги Європи пробився саме нідерландський клуб. Донецький "Шахтар" прощається із єврокубками. Жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу ЛЄ відбудеться у п’ятницю, 17 березня, у Ньоні (Швейцарія). До речі, жодна українська команда не зуміла пройти до чвертьфіналу єврокубків.

Повний відеоогляд зустрічі:

Раніше футболіст "Шахтаря" Данило Сікан уперше розповів, як побив росіянина у Туреччині.

Нагадаємо, Гірники на початку березня забили сім голів у ворота "Металіста-1925".