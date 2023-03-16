Цинізм зашкалює: збірній росії з футболу повернули прапор та гімн

Команда виступить на міжнародному турнірі під егідою УЄФА

Російський спорт продовжують поступово повертати на міжнародний рівень. Нещодавно було знято санкції зі збірної росії з фехтування.

Тепер старший тренер жіночої юніорської збірної росії до 16 років Олена Медведь повідомила, що команда виступить на міжнародному турнірі під егідою УЄФА під прапором країни та з державним гімном.

"У чемпіонаті Федерації футболу Південної Азії серед дівчат до 17 років, що проводиться в рамках програми UEFA Assist, візьме участь жіноча юніорська збірна росії U16 під моїм керівництвом. Команда прибуває в Бангладеш 18 березня. У турнірі візьмуть участь п’ять команд, крім збірної росії, це Індія, Бангладеш, Бутан та Непал. Ми зіграємо в одне коло, команда, яка набрала найбільше очок, стане переможцем. Так, збірна посії виступить під прапором країни і з гімном", — наводить слова Медведь "Чемпіонат".

Нагадаємо, раніше УЄФА заборонив чоловічій національній збірній росії брати участь у відборі на Євро-2024. Також російські клуби не беруть участь у єврокубках. До речі, у Лізі чемпіонів визначились усі чвертьфіналісти.