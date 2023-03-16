Цинизм зашкаливает: сборной россии по футболу вернули флаг и гимн

Команда выступит на международном турнире под эгидой УЕФА

Российский спорт продолжают постепенно возвращать на международный уровень. Недавно были сняты санкции со сборной россии по фехтованию.

Теперь старший тренер женской юниорской сборной россии до 16 лет Елена Медведь сообщила, что команда выступит на международном турнире под эгидой УЕФА под флагом страны и с государственным гимном.

"В чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди девушек до 17 лет, проводящемся в рамках программы UEFA Assist, примет участие женская юниорская сборная россии U16 под моим руководством. Команда прибывает в Бангладеш 18 марта. В турнире примут участие пять команд, помимо сборной россии, это Индия, Бангладеш, Бутан и Непал. Мы сыграем в один круг, команда, набравшая больше всего очков, станет победителем. Да, сборная россии выступит под флагом страны и с гимном", — приводит слова Медведь "Чемпионат".

Напомним, ранее УЕФА запретил мужской национальной сборной россии участвовать в отборе на Евро-2024. Также российские клубы не участвуют в еврокубках. Кстати, в Лиге чемпионов определились все четвертьфиналисты.