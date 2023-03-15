Ради Месси могут изменить закон: футболиста зовут в Саудовскую Аравию

Аргентинцу готовы платить не меньше, чем Криштиану Роналду

Лионель Месси не горит желанием продлевать контракт с "Пари Сен-Жермен". Футболиста приглашают в США, однако слишком уж заманчивое предложение поступило игроку из Саудовской Аравии.

Как пишет Marca, Месси готовы платить 220 млн евро за сезон. А если нужно будет больше, то власти страны даже готовы изменить законы и увеличить зарплатный лимит.

Зовет аргентинца "Аль-Хилаль" – клуб с самой богатой историей в Саудовской Аравии. До лета на "Аль-Хилаль" наложены санкции со стороны ФИФА – клуб не может подписывать новичков. Но уже ведет переговоры с отцом футболиста, который прилетел в Эр-Рияд.

Месси предложат такую же зарплату, как Криштиану Роналду, – около 220 млн евро за сезон. В эту сумму включена не только зарплата футболиста, но и прочие коммерческие доходы. В Саудовской Аравии не исключают, что смогут договориться с Месси.

Ранее мы писали, что Лионель Месси подарил партнерам по сборной золотые айфоны после победы на чемпионате мира.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Международная федерация футбола признала Лионеля Месси лучшим игроком года.