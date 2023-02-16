Аргентинец готов променять Париж на Майами

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси готов отказаться от подписания нового контракта с французским клубом, который рассчитан до лета 2023 года. Месси может стать одноклубником нашего Сергея Кривцова.

Как сообщает L’Équipe, 15 февраля состоялась встреча между Хорхе Месси, отцом футболиста, и руководителями "ПСЖ". По ее итогам стороны не смогли прийти к соглашению. Сторона аргентинца не принимает новый контракт сроком на один год.

У "ПСЖ" возникло ощущение, что Месси просто тянет время. Переговоры не срывались, но окружение аргентинца изучало другие варианты продолжения карьеры футболиста.

Если Месси и рассматривал вариант с возвращением в "Барселону", то только на шесть месяцев, чтобы завершить европейский этап карьеры там, где он начался. Потом Лионель хочет перейти в "Интер Майами", которым владеет Дэвид Бекхэм. Именно в американский клуб недавно и перешел Сергей Кривцов, за что его сразу раскритиковали в Украине.

Ранее также была информация, что Лионеля Месси могут пригласить в Саудовскую Аравию. "Аль-Хилаль" готов платить аргентинцу 300 млн долларов.