Аргентинець готовий проміняти Париж на Майамі

Нападник "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі готовий відмовитись від підписання нового контракту з французьким клубом, який розрахований до літа 2023 року. Мессі може стати одноклубником нашого Сергія Кривцова.

Як повідомляє L’Équipe, 15 лютого відбулася зустріч між Хорхе Мессі, батьком футболіста, та керівниками "ПСЖ". За її підсумками сторони не змогли дійти згоди. Сторона аргентинця не приймає нового контракту терміном на рік.

У "ПСЖ" виникло відчуття, що Мессі просто тягне час. Переговори не зривалися, але оточення аргентинця вивчало інші варіанти продовження кар’єри футболіста.

Якщо Мессі і розглядав варіант із поверненням до "Барселони", то лише на шість місяців, щоб завершити європейський етап кар’єри там, де він розпочався. Потім Ліонель хоче перейти до "Інтер Майамі", яким володіє Девід Бекхем. Саме в американський клуб нещодавно і перейшов Сергій Кривцов, за що його одразу розкритикували в Україні.

Раніше також була інформація, що Ліонеля Мессі можуть запросити до Саудівської Аравії. "Аль-Хіляль" готовий платити аргентинцю 300 млн доларів.