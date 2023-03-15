Заради Мессі можуть змінити закон: футболіста звуть до Саудівської Аравії

Аргентинцю готові платити не менше, ніж Кріштіану Роналду

Ліонель Мессі не горить бажанням продовжувати контракт із "Парі Сен-Жермен". Футболіста запрошують до США, проте надто вже приваблива пропозиція надійшла гравцеві з Саудівської Аравії.

Як пише Marca, Мессі готові платити 220 млн євро за сезон. А якщо потрібно буде більше, то влада країни навіть готова змінити закони та збільшити зарплатний ліміт.

Кличе аргентинця "Аль-Хілаль" – клуб із найбагатшою історією в Саудівській Аравії. До літа на "Аль-Хілаль" накладено санкції з боку ФІФА – клуб не може підписувати новачків. Але вже веде переговори з батьком футболіста, який прилетів до Ер-Ріяду.

Мессі запропонують таку ж зарплату, як Кріштіану Роналду – близько 220 млн євро за сезон. У цю суму включено не лише зарплату футболіста, а й інші комерційні доходи. У Саудівській Аравії не виключають, що зможуть домовитись із Мессі.

Раніше ми писали, що Ліонель Мессі подарував партнерам зі збірної золоті айфони після перемоги на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Міжнародна федерація футболу визнала Ліонеля Мессі найкращим гравцем року.